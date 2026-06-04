Росіяни вдруге за два дні атакували термінал "Нової пошти" у Дніпрі

Росія завдала повторного удару по терміналу компанії "Нова пошта" у Дніпрі, після того, як 3 червня його атакували дрони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі на місці працюють поліція та ДСНС. Ми оцінюємо масштаби руйнувань та робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє, що затримок у доставці посилок не буде, оскільки були побудовані альтернативні логістичні маршрути на випадок обстрілу.

"Нова пошта" компенсує оціночну вартість відправлень, які були втрачені внаслідок атаки.

Нагадаємо:

У Дніпрі внаслідок удару російського дрона пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти".