Атакували ключову електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС – МАГАТЕ

Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала "потужної атаки".

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим з боку ТЕС і чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС перебувають в укриттях.

В агентстві заявили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка ще живить ЗАЕС. Останніми тижнями її кілька разів відключали, після чого станція залежала від аварійних дизель-генераторів для охолодження шести реакторів.

Наразі лінія електропередачі залишається підключеною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атака має негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС.

Нагадаємо:

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.