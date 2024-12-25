Новини 25 грудня: атака РФ на енергетику, Škoda JS таємно поставила обладнання для АЕС

Про атаку РФ на енергетику: Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про електроенергію: У четвер 26 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 21:00.

Про заморожені активи РФ: Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.

Про допомогу: 150 млн євро отримала Україна від Європейського Союзу. Кошти будуть спрямовані на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

Про обладнання для АЕС: Чеська компанія Škoda JS з групи ČEZ поставила в Україну в повній таємниці вісім нових приводів для реакторів Рівненської АЕС.

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