Новости 25 декабря: атака РФ на энергетику, Škoda JS тайно поставила оборудование для АЭС

Об атаке РФ на энергетику: Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Об электроэнергии: В четверг 26 декабря графики отключения света для населения будут применять с 08:00 до 21:00.

О замороженных активах РФ: Япония передаст Украине еще $3 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

О помощи: 150 млн евро получила Украина от Европейского Союза. Средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов, восстановление инфраструктуры, поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.

Об оборудовании для АЭС: Чешская компания Škoda JS из группы ČEZ поставила в Украину в полной тайне восемь новых приводов для реакторов Ровенской АЭС.

Эксклюзив ЭП:

Рождество, которое нас изменило. В Украине остается все меньше русских традиций

ЭП исследовала, перешли ли украинцы на новый календарь, и меньше ли они стали ждать Деда Мороза.