Новости 25 декабря: атака РФ на энергетику, Škoda JS тайно поставила оборудование для АЭС
Об атаке РФ на энергетику: Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Об электроэнергии: В четверг 26 декабря графики отключения света для населения будут применять с 08:00 до 21:00.
О замороженных активах РФ: Япония передаст Украине еще $3 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.
О помощи: 150 млн евро получила Украина от Европейского Союза. Средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов, восстановление инфраструктуры, поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.
Об оборудовании для АЭС: Чешская компания Škoda JS из группы ČEZ поставила в Украину в полной тайне восемь новых приводов для реакторов Ровенской АЭС.
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