Škoda JS таємно поставила в Україну обладнання для АЕС

Чеська компанія Škoda JS з групи ČEZ поставила в Україну в повній таємниці вісім нових приводів для реакторів Рівненської АЕС.

Про це повідомляють Novinky, передає Укрінформ.

Провідна європейська компанія завершила доставку перед Різдвом й передала 8 нових приводів для двох реакторів типу ВВЕР 440.

"Через неодноразові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру ми повідомляємо про це лише зараз, коли доставили останній вантаж у пункт призначення", — пояснив речник плзеньської інжинірингової компанії Карел Самец.

За його словами, прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільне постачання електроенергії в зруйновану війною країну.

Нещодавно компанія ÚJV Řež, яка також входить до групи ČEZ, виготовила та поставила спеціальний кабель для посилення захисної будівлі реактора. Він важить тринадцять тон і має розміри сто сімдесят три метри.

Згідно з контрактом, Škoda JS відправила на АЕС у Рівному 76 накопичувачів. Здебільшого вони вже встановлені та працюють. Решта готові замінити ті, які завершать роботу.

Вартість контракту не розголошується за бажанням замовника.

ŠKODA JS наразі є єдиним виробником у світі, який може постачати цей тип приводів на українські атомні електростанції. Інший альтернативний виробник - тільки Росія.

У компанії розраховують на розширення співробітництва, в тому числі й з Південноукраїнською АЕС. ŠKODA JS також активно працює у зв’язку з уже оприлюдненим планом розширення Хмельницької АЕС.

Нагадаємо:

Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.