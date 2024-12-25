У четвер графіки відключення світла застосовуватимуть протягом 13 годин

У четвер 26 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 07:00 до 22:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) та 12 підгруп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. У кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

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