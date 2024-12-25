Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро: другий транш щодо підтримки швидкого відновлення

150 млн євро отримала Україна від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

"Це другий транш у межах Угоди між Україною та ЄС щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання нашій державі 300 млн євро", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо:

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.