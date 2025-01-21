Новини 21 січня: виробник танків Leopard в Україні, мільярди бригадам ЗСУ на дрони

Про що говорили сьогодні?

Про Leopard: Німецька KNDS Deutschland, виробник танків Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.

Про дрони: Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА.

Про допомогу ЄС: У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України, зокрема 18,1 млрд євро у межах ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ і 12,5 млрд євро у рамках інструменту Ukraine Facility.

Про перевірки закупівель: Кабінет міністрів затвердив новий алгоритм перевірок закупівель із боку Державної аудиторської служби.

Есклюзиви ЕП

Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?

До 2029 року росіяни отримуватимуть мільярди доларів від продажу нафти, яку в ЄС постачають територією України. Чи можна це припинити?

Відлуння справи Мазепи: що криється за проханням захистити бізнес від правоохоронців

Бізнес-спільнота просить ухвалити законопроєкт, який захистить їхню власність від тиску правоохоронців. Проте активісти бачать у ньому корупційні ризики. Чия правда?