Кабмін розширив Держаудитслужбі повноваження для перевірок закупівель

Кабінет міністрів затвердив новий алгоритм перевірок закупівель із боку Державної аудиторської служби.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Доповнюємо підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов'язує законодавство. Також перевірятимемо дотримання норм щодо локалізації виробництва", – наголосив прем'єр.

Представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук зазначив, що порядок проведення перевірок закупівель Державною службою доповнено новими підставами, а саме у разі встановлення фактів:

поділу предмета закупівлі на частини, щоб уникнути проведення відкритих торгів/спрощених закупівель у визначеному законодавством порядку

придбання товару за укладеним договором, який не локалізовано відповідно до законодавства

придбання товарів без використання електронного каталогу та/або укладання договорів, якими передбачено оплату товарів без використання електронного каталогу, у разі, коли його застосування обов'язкове відповідно до законодавства.

Нагадаємо:

За даними Держаудитслужби, неефективне господарювання у ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" – провідної компанії у сегменті ринку транспортування промислових вантажів – призвело до фінансових порушень на понад 120 млн грн.