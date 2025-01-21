Україна розраховує на 30 мільярдів євро підтримки від ЄС у 2025 році

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України, зокрема 18,1 млрд євро у межах ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ і 12,5 млрд євро у рамках інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету в 2025 і 2026 роках.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань (ECOFIN) у Брюсселі зазначив, що ЄС - найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року, і за цей період 45 млрд євро було залучено на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

"У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень - 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів.

Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також впровадженні жорсткої санкційної політики проти Росії.", - сказав він.

Нагадаємо:

На початку січня 2025 року Україна отримала 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.