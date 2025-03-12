Рада обмежила повернення незаконно відчуженої нерухомості терміном 10 років

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12089 про встановлення десятирічного строку, після якого не можна витребувати майно (землі чи будівлі) у добросовісного набувача, якщо воно раніше належало державі або було комунальним.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк

"Якщо майно вибуло три-п'ять-сім років назад, держава має право позиватися щодо його повернення через цивільний суд (звісно мають бути підстави), і тут право добросовісного не діє. Якщо майно вибуло з власності держави більше ніж 10 років назад, але вибуло з ознаками злочину – йдуть в кримінал. Тут строків давності немає жодних. Добросовісність не діє", – пояснив суть законопроєкту його автор Ігор Фріс.

Мета законопроєкту – посилити захист прав людей та організацій, які добросовісно (тобто не знаючи про можливі проблеми) придбали майно, особливо у випадках, коли це майно раніше належало державі чи територіальній громаді.

Згідно з законопроєктом, право на витребування зберігається для особливих категорій майна: об'єктів критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів державної власності, об'єктів культурної спадщини, об'єктів природно-заповідного фонду, гідротехнічних споруд тощо.

Законопроєкт також передбачає, що у разі витребування майна на користь держави чи громади, вони мають спочатку внести ринкову вартість майна на депозитний рахунок суду для компенсації добросовісному набувачу.

Як вважають у Центрі протидії корупції, цей законопроєкт дозволить легалізувати земельні схеми.

"Слуги народу", протягуючи цей законопроєкт, кажуть, що хочуть "посилити захист прав добросовісного набувача". Але у разі, якщо так званий "добросовісний набувач" купує/отримує незаконно виведену з власності держави чи громади землю чи нерухомість 10 років після корупційної оборудки, то держава чи громада втрачають право повернути ці активи", - йдеться в повідомленні ЦПК.

У ЦПК також зазначають, що у разі підпису президентом цього закону, низку земельних схем, які розслідують правоохоронці, можна буде визнати законними.

Наприклад ті, де фігурує ексдупутат Київради Комарницький та "земельні" столичні чиновники, а також у справі проти ексміністр аграрної політики Сольського.

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Нагадаємо:

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради, та ексміністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.