Суд обмежив Порошенку час на ознайомлення з "вугільною справою"

За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обмежив п'ятому президенту України Петру Порошенку терміни ознайомлення із "вугільною справою".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року.

Раніше слідчі Бюро подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

"Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження", - стверджують правоохоронці.

Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

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Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

Нагадаємо:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.