У Німеччині побудують 30-мегаватний “суверенний” центр обробки ШІ даних

Німецький стартап Polarise планує побудувати новий 30-мегаватний центр обробки даних на базі штучного інтелекту, який подвоїть обчислювальну потужність Німеччини, оскільки європейські країни прагнуть отримати більший контроль над критичною технологічною інфраструктурою.

Про це повідомляє Reuters.

Об'єкт, який має запрацювати в баварському місті Амберг в середині 2027 року, з часом може розширитися до 120 МВт, повідомила компанія Reuters.

За даними німецької лобістської групи Bitkom, на кінець минулого року загальна потужність центрів обробки даних на базі штучного інтелекту в Німеччині становила 530 МВт. Однак значна частина цих потужностей експлуатувалася ненімецькими провайдерами.

Європейські країни прагнуть отримати більший суверенний контроль над даними та інфраструктурою, необхідною для штучного інтелекту, через глобальні напруження – від мит до збройних конфліктів – а також через різке розходження в правилах щодо онлайн-контенту.

Про плани щодо створення одного з найбільших центрів обробки даних у Німеччині раніше не повідомлялося. Великі технологічні компанії, такі як Google та Amazon, AWS, зазвичай експлуатують центри обробки даних потужністю близько 100 МВт або більше.

Компанія Polarise, яка управляє 13 центрами обробки даних у Німеччині та за кордоном, відмовилася надати детальну інформацію про розмір необхідних інвестицій.

Джерело, наближене до компанії, повідомило, що перший етап проєкту коштуватиме "сотні мільйонів євро", що включає основну інфраструктуру, але не самі чіпи.

Остаточна вартість залежатиме від кількості необхідних чіпів та їх конкретних типів, зазначило джерело.



