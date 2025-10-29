Нові правила сплати за землю: податкова дала роз’яснення

З 1 жовтня 2025 року спрощено порядок справляння плати за землю у разі зміни власника нерухомості. Нові правила спрямовані на уникнення подвійної сплати та підвищення прозорості розрахунків із бюджетом.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Якщо обов'язок сплати плати за землю переходить до іншої особи у зв'язку зі зміною власника нерухомого майна, то сума плати, внесена попереднім користувачем, може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів нового користувача земельної ділянки", – говориться у повідомленні.

Це можливо за умови відшкодування новим власником (користувачем) сплаченої суми попередньому платнику на підставі висновку контролюючого органу.

Нововведення внесені законом України від 16 липня 2025 року, який набрав чинності з 1 жовтня, зазначає ДПС. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих акті.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України у разі набуття права власності на будинок, будівлю чи споруду, право власності на земельну ділянку, на якій розміщено об'єкт, переходить до нового власника автоматично, пояснює податкова служба.

Якщо земельна ділянка перебуває у користуванні (зокрема в оренді), то до набувача нерухомості переходить і право користування нею.

"Право власності або користування земельною ділянкою виникає з моменту його державної реєстрації. Власники землі та землекористувачі починають сплачувати плату за землю з дня виникнення відповідного права", – зазначено у повідомленні.

"Нові правила спрямовані на спрощення процесу переходу обов'язку сплати плати за землю при зміні власника нерухомості, уникнення подвійної сплати та підвищення прозорості розрахунків із бюджетом", – зазначає ДПС.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.

Державна податкова служба спільно з Національним банком України впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України працює над розробкою більш деталізованого механізму валютного контролю для підтримки бізнесу.

Раніше в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила, що цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину.

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.