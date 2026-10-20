Nova Post відкрила перший простір поштоматів у Молдові

Компанія Nova Post відкрила у Кишиневі перший у Молдові простір поштоматів: в одному місці розташовані 624 комірки для отримання посилок.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Нова пошта".

Новий простір площею 115 м² об'єднує 66 секцій поштоматів загальною довжиною 35 метрів.

"Такий формат дозволяє розмістити значну кількість комірок в одній локації, щоб більше клієнтів могли отримувати свої посилки самостійно, без черг та очікування", – зазначили у Nova Post.

Спеціалізовані простори поштоматів "Нова пошта" почала розвивати в Україні з початку року, а тепер адаптує цей досвід для Молдови, розширюючи можливості самостійного отримання посилок.

Першу локацію відкрили в районі аеропорту Кишинева, що робить її доступною як для місцевих мешканців, так і для мандрівників.

"Nova Post першою почала встановлювати поштомати в Молдові й продовжує розвивати цей напрям. Ми розширюємо її та впроваджуємо нові рішення", — зазначив Сергій Шапран, CEO Nova Post у Молдові.

Сьогодні мережа налічує 71 відділень, 318 поштоматів і 380 партнерських пунктів приймання та видачі посилок.

Наразі простір працює на видачу посилок, у майбутньому компанія планує додати можливість відправлення посилок та зберігання особистих речей.

Нагадаємо:

Раніше Nova Post відкрила у Молдові поблизу Кишинева логістичний хаб компанії з пропускною спроможністю до 10 тис посилок на годину та площею 3800 м².

"Нова пошта" відкрила два міні-хаба у Вінниці та Полтаві, що дозволяє пришвидшувати доставку в чотири рази.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" розпочинає доставку посилок до найбільшої мережі поштоматів у німецькомовних країнах myflexbox в Австрії, використовуючи власний автопарк.

Раніше повідомлялося, що Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів ORLEN Paczka: компанія не планує будівництво власної мережі, а йде на партнерство.