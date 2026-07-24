Nova Post розпочала співпрацю з польською ORLEN Paczka

Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів ORLEN Paczka: компанія не планує будівництво власної мережі, а йде на партнерство.

Про це компанія повідомляє у Телеграм.

"Nova Post розпочала співпрацю з ORLEN Paczka — однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі", – говориться у повідомленні.

"Відтепер клієнтам Nova Post у Польщі доступні 15 000 точок сервісу по всій країні та 8500 поштоматів", – говориться у повідомленні.

В поштоматах ORLEN Paczka можна отримати документи і посилки вагою до 20 кг.

Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі — три дні.

Раніше генеральний директор Nova Post в Польщі Якуб Каронь зазначив, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень, пише польське видання Kresy.pl.

Він також зазначив, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений. Тому Nova Post наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства.

Нагадаємо:

Раніше Nova Post відкрила у Молдові поблизу Кишинева логістичний хаб компанії з пропускною спроможністю до 10 тис посилок на годину та площею 3800 м².

"Нова пошта" відкрила два міні-хаба у Вінниці та Полтаві, що дозволяє пришвидшувати доставку в чотири рази.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" розпочинає доставку посилок до найбільшої мережі поштоматів у німецькомовних країнах myflexbox в Австрії, використовуючи власний автопарк.

Раніше директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що польська митниця блокує автівки "Укрпошти", у зв'язку з чим компанія змінила логістику і користується альтернативними шляхами – через інші країни.