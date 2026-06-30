Nova Post запустила логістичний хаб у Молдові

Nova Post відкрила у Молдові поблизу Кишинева логістичний хаб компанії з пропускною спроможністю до 10 тис посилок на годину та площею 3800 м².

Про це повідомила пресслужба компанії "Нова пошта" у Телеграм.

"Найбільший хаб у країні площею 3 800 м² запрацював поблизу Кишинева. Він може обробляти до 10 000 посилок на годину, а всі ключові процеси — від сортування до митного оформлення — тепер зосереджені в одному місці", – говориться у повідомленні

Компанія повідомляє, що середній час доставки вже скоротився на дві години. Рейси на міжміські напрямки відправляються двічі на добу, а у відділення — кожні 2,5 години.

Хаб працює з усіма типами відправлень, які доставляються як по Молдові, так і за кордон.

Разом із терміналом запрацював і перший у Молдові фулфілмент-хаб Nova Post для Інтернет-магазинів.

У розвиток нового логістичного комплексу інвестували €800 000. Також компанія анонсувала відкриття нового сортувального центру в Бєльцях.

Нагадаємо:

"Нова пошта" відкрила два міні-хаба у Вінниці та Полтаві, що дозволяє пришвидшувати доставку в чотири рази.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" розпочинає доставку посилок до найбільшої мережі поштоматів у німецькомовних країнах myflexbox в Австрії, використовуючи власний автопарк.

Чистий прибуток "Нової пошти", що входить до групи NOVA, лідеру експрес-відправлень в Україні, за січень-березень 2026 зріс у 4,4 раза – до 1,28 млрд грн порівняно з аналогічним періодом у 2025 році.