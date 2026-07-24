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Росіяни зруйнували ще один склад "Нової пошти"

Володимир Тунік-Фриз — 24 липня, 09:51
Росіяни зруйнували ще один склад Нової пошти
Росіяни знову атакували Нову пошту
Ізюмська МВА

Вночі 24 липня, близько 04:08 російські війська завдали удару по Ізюму, Харківська область, внаслідок чого було пошкоджено вантажне відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба Ізюмської МВА.

Ворог при атаці застосував три керовані авіаційні бомби (КАБ). Саме внаслідок цього було пошкоджено вантажне відділення "Нової пошти", складське приміщення та відкриту місцевість.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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Нагадаємо:

19 липня у Харківській області ворог атакував ракетами поштовий логістичний термінал компанії "Нова пошта".

Нова пошта логістика

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