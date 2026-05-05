Nova запустила платформу електронного документообігу для бізнесу

Nova Digital запускає платформу електронного документообігу NovaDoc для бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Нової пошти".

Зазначається, що сервіс уже доступний і він встиг об'єднати близько 20 000 контрагентів, а загальна кількість підписаних документів перевищила 1 млн.

"NovaDoc закриває весь цикл роботи з документами: від створення і погодження до підписання та зберігання", - йдеться в повідомленні.

У "Новій пошті" стверджують, що вже відчутний результат: у групі NOVA сервіс допоміг заощадити понад 80 млн грн лише на логістиці паперових документів.

