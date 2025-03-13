Забезпечуватиме не лише свої потреби: компанія "Нової пошти" постачатиме електроенергію

Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи NOVA (Нова пошта), отримала ліцензію на постачання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відтепер "Нова Енерджі" зможе не тільки забезпечувати потреби "Нової пошти", а й вийти на відкритий ринок електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес отримання дозволу тривав близько 2 місяців. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нагадаємо:

У вересні 2024 року Компанія "Нова Енерджі" розпочала дрібнооптові продажі дизельного пального на відкритому ринку.