Забезпечуватиме не лише свої потреби: компанія "Нової пошти" постачатиме електроенергію
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Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи NOVA (Нова пошта), отримала ліцензію на постачання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Відтепер "Нова Енерджі" зможе не тільки забезпечувати потреби "Нової пошти", а й вийти на відкритий ринок електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що процес отримання дозволу тривав близько 2 місяців. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Нагадаємо:
У вересні 2024 року Компанія "Нова Енерджі" розпочала дрібнооптові продажі дизельного пального на відкритому ринку.