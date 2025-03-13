Обеспечивать не только свои потребности: компания "Новой почты" будет поставлять электроэнергию

Компания "Нова Энерджи", входящая в группу NOVA (Новая почта), получила лицензию на поставку электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне "Новая Энерджи" сможет не только обеспечивать потребности "Новой почты", но и выйти на открытый рынок электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс полученияразрешения длился около 2 месяцев. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним:

В сентябре 2024 года Компания "Новая Энерджи" начала мелкооптовые продажи дизельного топлива на открытом рынке.