Nissan закроет семь заводов и сокращает 20 000 рабочих мест

Nissan закроет семь заводов, что приведет к потере 20 000 рабочих мест по всему миру.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что по мере сокращения производства, Nissan сократит еще 11 000 рабочих мест после того, как в ноябре было объявлено о сокращении 9 000 рабочих мест, что в целом сократит численность персонала на 15%.

Nissan не сообщил, какие именно заводы планируют закрыть. Однако, как пишет издание, завод в Сандерленде на северо-востоке Англии, единственный завод автопроизводителя в Европе, где работает 6000 человек, не считается вероятным кандидатом на закрытие.

Реструктуризация сократит количество заводов компании с 17 до 10 к 2027 году, а ее целью является экономия в общей сложности 500 млрд иен (2,6 млрд фунтов стерлингов). Nissan также пересмотрит свою цепь поставок, чтобы получать больше деталей от меньшего количества поставщиков для экономии средств.

Сообщается, чтоновый гендиректор компании Иван Эспиноса сталкивается со сложной задачей - реорганизовать автопроизводителя, ценность некогда могущественного бренда которого снизилась. Он заявил, что компания сосредоточится на прибыльности, а не на объемах.

Напомним:

Nissan Motor хочет прекратить производство автомобилей на своем заводе в Ухане в Китае до 31 марта 2026 года.

Компания Nissan сократит производство в Японии своего самого продаваемого внедорожника в США - модели Rogue - в период с мая по июль.