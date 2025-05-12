Nissan скоротить до 20 тисяч працівників через рекордні збитки

Японський автовиробник Nissan Motor скоротить понад 10 000 робочих місць у різних країнах.

Про це пише Reuters.

Загальна кількість скорочень, включаючи раніше оголошені, сягне близько 20 000 працівників, або 15% усієї робочої сили.

Компанія намагається зробити бізнес більш ефективним на тлі падіння продажів у США та Китаї — двох ключових ринках.

Видання зазначає, що Nissan не коментував це повідомлення. У компанії вже попереджали, що очікують рекордного чистого збитку в розмірі від 700 до 750 мільярдів ієн (4,74–5,08 млрд дол) за фінансовий рік, що завершився у березні. Основна причина — витрати на знецінення.

Минулого року Nissan повідомляв про плани скоротити 9 000 працівників і зменшити виробничі потужності на 20%. Тепер ці заходи розширюють. Також компанія оголосила про закриття трьох заводів, зокрема підприємства в Таїланді.

Nissan відмовився від планів будівництва заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів на острові Кюсю вартістю 1,1 млрд дол, попри очікувані державні субсидії.

Компанія втратила перевагу на ринку електромобілів у США, а також не змогла вчасно відреагувати на зростання популярності гібридів. У Китаї Nissan планує випустити близько 10 нових моделей у найближчі роки, щоб зупинити падіння продажів.

Нагадаємо:

Nissan Motor хоче припинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Ухані в Китаї до 31 березня 2026 року.

Компанія Nissan скоротить виробництво в Японії свого найбільш продаваного позашляховика в США — моделі Rogue — у період з травня по липень.