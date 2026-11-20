Німецький автовиробник Volkswagen планує заморозити заробітні плати співробітникам на 2 роки та збільшити робочий час.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія озвучила свої вимоги до майбутніх переговорів про заробітну плату, зокрема пропозицію заморозити виплати на два роки. Це створює передумови для конфлікту з профспілками, що може призвести до страйків наприкінці року або на початку наступного.

У межах ширшої стратегії скорочення витрат Volkswagen також прагне скасувати бонуси, які надаються у вигляді грошових виплат або додаткових днів відпустки, та переглянути умови 35-годинного робочого тижня. Компанія хоче отримати можливість вимагати від працівників довшого робочого дня без додаткової оплати.

Профспілка пообіцяла протистояти цим пропозиціям.

"Правління Volkswagen встромляє ніж у спину своїм працівникам. Це буде жорсткий, запеклий і виснажливий конфлікт, який залишить глибокий слід в історії компанії", – заявив головний перемовник від профспілки Торстен Грегер.

Відносини між керівництвом і профспілкою, яка згідно з корпоративною структурою Volkswagen має значний вплив, загострилися через масштабну реструктуризацію, яка, зокрема, передбачає скорочення 100 тисяч робочих місць.

Працівники пригрозили розпочати страйки із січня після того, як Volkswagen розірвав майже всі угоди про оплату праці, укладені з профспілкою.

Питання 35-годинного робочого тижня стало ключовим предметом суперечок у трудових конфліктах.

Компанія Mercedes-Benz також звернулася до своїх працівників у Німеччині з пропозицією збільшити тривалість робочого часу без підвищення оплати, аргументуючи це тим, що експлуатація заводів у країні стала надто витратною. Крім того, компанія розглядає можливість закриття виробничих майданчиків.

Нагадаємо:

Наглядова рада Volkswagen затвердила план реструктуризації, який передбачатиме скорочення ще 50 000 робочих місць у рамках спроби протидіяти обтяжливим митам, надлишковим виробничим потужностям та агресивним китайським конкурентам.