ВС скасував дозвіл на будівництво будинку у Львові: в ньому вже розкупили квартири

Двосекційний багатоповерховий будинок зведений майже впритул до сусідніх багатоповерхівок, травень 2025

Верховний Суд скасував рішення виконкому Львівської міськради, яке дозволяло будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Тернопільській, 42 у Львові.

Про це пише NGL.media.

Таку постанову суд прийняв 1 травня у справі за позовом мешканців сусіднього будинку. Постанова Верховного Суду є остаточною, вона уже набрала законної сили і не може бути оскаржена.

Будівництвом займалося НВКП "Термінал – ЛТД", яке належить львів’янину Михайлові Мілянцю.

Відповідні містобудівні умови та обмеження (МУО) для компанії "Термінал-ЛТД" виконком Львівської міськради затвердив ще у 2021 році. Тоді ж почалося будівництво.

Планувалося звести житловий будинок на 6 та 8 поверхів (63 квартири з двома комерційними спорудами).

У квітні 2022 року мешканці сусіднього будинку звернулись до суду з позовом проти виконкому міськради і ТОВ НВКП "Термінал-ЛТД".

Вони вимагали скасувати видані МУО, оскільки будівництво нової багатоповерхівки порушувало, зокрема, державні будівельні норми щодо допустимої щільності населення та відстаней до сусідніх будинків.

Судові розгляди тривали понад три роки, справу двічі доходила до Верховного Суду, але врешті-решт мешканці домоглися свого.

Вперше справа дійшла до Верховного Суду ще у 2023 році, але в 2024 році він відправив її на новий розгляд до апеляційного суду. Вдруге Верховний Суд почав розглядати цю справу у лютому 2025 року і вже в травні вирішив скасувати рішення виконкому про затвердження МУО.

Згідно з висновком Верховного Суду, заявлений компанією-забудовником намір забудови ділянки не відповідав вимогам генерального плану Львова, а тому виконком міськради не мав права видавати МУО для такого будівництва.

Тим часом, поки тривала судова тяганина, двосекційну багатоповерхівку уже звели, а на сайті ЛУН вказано, що всі квартири у ще недобудованому будинку вже розпродані.

"Як буде виходити з цієї ситуації компанія-забудовник і львівська мерія наразі незрозуміло", - написало видання.

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