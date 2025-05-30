Цього року у Мукачеві запустять три торговельно-розважальних центри

В ближайшие годы строительство торгово-развлекательных центров будет сосредоточено на небольших объектах в основном на западной Украине.

Об этом со ссылкой на Украинский совет торговых центров пишет Delo.ua .

Так, в течение 2025 года в Мукачево Закарпатской области с населением 85 тысяч откроют три новых торгово-развлекательных центра.

А всего в этом году в разных регионах Украины откроются по меньшей мере пять новых торговых центров. На 2026-2027 годы планируется запуск еще семи, говорится в статье.

По словам главы Украинского совета торговых центров Максима Гаврюшина, в ближайшие годы строительство ТРЦ будет сосредоточено на небольших объектах в основном на западной Украине.

По его словам, с одной стороны, на большие ТРЦ не хватает финансирования во время войны, с другой стороны малые, но удобные объекты вполне удовлетворяют спрос на профессиональные торговые площади в небольших городах.

Так, общая площадь мукачевских объектов небольшая - примерно 40 тысяч кв. метров, это несопоставимо с киевскими ТРЦ - например, с Ocean Mall с площадью 300 тысяч кв. метров, который обещают открыть осенью этого года.

Однако важно, что это будут первые профессиональные торговые площади в небольшом городке, который впрочем имеет немалый туристический поток. Кроме того, Закарпатье бьет рекорды строительной активности в Украине третий год подряд.

Напомним:

Ранее сообщалось, что совокупный доход строительных компаний-лидеров по данным Индекса Опендатабота 2025 достиг 49,49 млрд грн, что на 41% больше, чем в 2023 году. Совокупная прибыль лидеров выросла в 1,6 раза - до 3,09 млрд грн.

Львиная доля дохода топа приходится на 5 компаний, специализирующихся на строительстве дорог: 75% или 36,9 млрд грн. Еще четыре компании занимаются строительством жилых и нежилых зданий. Их вклад - 20% дохода.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области завершили строительство нового комплекса по производству спецприцепов для перевозки негабаритных грузов. Объем инвестиций составил $8 млн.

Также сообщалось, что Верховный Суд отменил решение исполкома Львовского горсовета, которое разрешало строительство многоквартирного дома на улице Тернопольской во Львове. Согласно заключению Верховного Суда, заявленное компанией-застройщиком намерение застройки участка не соответствовало требованиям генерального плана Львова, а потому исполком горсовета не имел права выдавать ГУО для такого строительства.