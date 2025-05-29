В Україні запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів

Компанія TAD завершила будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів у місті Волочиськ Хмельницької області.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Обсяг інвестицій - $8 млн. Цей проект дозволить компанії TAD налагодити випуск нового виду продукції - модульних спецпричепів.

Площа комплексу - 8 тис. кв. м. Він дозволить подвоїти обсяги виробництва підприємства, а також створити 250 додаткових робочих місць.

Компанія TAD спеціалізується на перевезеннях негабаритних вантажів та виробництві спецпричепів. Трали TAD мають від двох до 25 вісей з максимальним навантаженням до 300 тонн. На підприємстві зайнято 650 працівників.

Кисилевський зазначив, що компанія TAD використовує програми політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Зокрема, залучені кредити за програмою "5-7-9", продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва.

Крім того, на продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях.

TAD (Волочиськ Хмельницької області) є провідним виробником спецпричепів в Україні та Східній Європі. Бенефіціаром є Олеся Мельник.

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