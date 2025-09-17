Німецький суд покарав постачальників лабораторного обладнання до Росії

Гамбурзький земельний суд засудив п'ятьох чоловіків до різних термінів ув'язнення та умовних покарань за постачання електроніки до Росії в обхід санкцій Європейського Союзу.

Про це з посиланням на N-TV.de пише сайт Ghall.com.ua.

Група осіб організувала постачання в обхід санкцій електротехнічних компонентів та лабораторного обладнання з Німеччини до Росії. Ці постачання здійснювалися з 2022 по 2024 рік, говориться у публікації.

За інформацією суду, товари доставлялися російським отримувачам переважно через Гонконг. Серед проданих предметів були електричні схеми, підключувані пристрої, підсилювачі та лабораторні центрифуги. Обвинувачені знали про заборону, але свідомо йшли на її порушення.

Головним обвинуваченим став громадянин Німеччини, народжений в Узбекистані. Серед інших фігурантів — кілька громадян Німеччини та один росіянин.

Їм інкримінували порушення Закону про зовнішню торгівлю. За даними слідства, йшлося про постачання електротехнічних компонентів та лабораторного обладнання в період з 2022 по 2024 рік.

"Обвинувачені діяли у складі різних угрупувань. Серед них були генеральний директор, акціонер та працівник гамбурзької компанії, які разом із іншими учасниками організовували, проводили та приховували незаконні постачання, а також забезпечували оплату", – говориться у повідомленні.

Обвинувачені отримали покарання від шести місяців умовного позбавлення волі до чотирьох з половиною років тюремного ув'язнення.

Суд також постановив конфіскувати понад 900 тисяч євро, отриманих злочинним шляхом, повідомляє сайт.

На процесі обвинувачення вимагало більш суворих покарань для всіх учасників, тоді як захист наполягав на пом'якшенні вироків. Один із підсудних домагався виправдання.

