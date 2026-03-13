Збиток німецької залізниці Deutsche Bahn зріс до 2,3 мільярдів євро – Reuters

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn, яка бореться з хронічними затримками та застарілою інфраструктурою, минулого року збільшила свій чистий збиток до 2,3 млрд євро через проблеми у своєму підрозділі міжміських перевезень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Постійні затримки, що впливають на роботу її фірмових білих поїздів ICE, змусили підрозділ списати їхню вартість на 1,4 млрд євро.

За словами джерел, операційний прибуток (EBIT) склав 300 мільйонів євро. У 2024 році чистий збиток компанії склав близько 1,8 мільярда євро.

Deutsche Bahn розпочала багатомільярдний проект з капітального ремонту своїх численних застарілих магістральних ліній, часто закриваючи цілі ділянки на місяці.

Ремонтні роботи в інфраструктурному підрозділі компанії вплинули на дочірню залізничну компанію, оскільки компанія змушена виплачувати пасажирам компенсацію за запізнення поїздів.

Очікується, що дочірня компанія також буде розвиватися повільніше, оскільки все менше мандрівників бажають користуватися поїздами і часто віддають перевагу подорожам автомобілем або літаком, щоб уникнути затримок і скасувань.

Нагадаємо:

