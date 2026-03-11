Частина енергообладнання з німецьких станцій вже підготовлена до відправки в Україну – Шмигаль

Запланована частина обладнання зі списаних німецьких станцій, необхідного для ремонтів енергооб'єктів України, вже демонтована та підготовлена до відправки.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.

"Очікуємо на отримання його найближчим часом. А також розраховуємо на рішення щодо розбору й передачі устаткування з інших німецьких енергооб'єктів", – зазначив він.

За його словами, Німеччина надала гуманітарної допомоги на суму 15,9 млн доларів, а внесок у Фонд підтримки енергетики України складає 552,4 млн євро.

Шмигаль наголосив, що ключовим пріоритетом для України є отримання кредиту від ЄС на суму 90 млрд євро. З них 5 млрд євро планується залучити на нагальні потреби в енергетиці у 2026 році.

"Це критично необхідно для підготовки до наступної зими. Розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні", – підкреслив міністр.

