Німецькі машинобудівники закликають ЄС захистити ринок від Китаю

Німецькі машинобудівні компанії, які раніше були прихильниками тісніших економічних зв'язків між Китаєм і Європою, тепер вимагають запровадити торговельні бар'єри.

Про це пише South China Morning Post.

"Тепер, коли експорт скорочується і стикається з "дедалі сильнішими конкурентами", яких підтримали "несправедливі державні субсидії", галузь вимагає від Брюсселя запровадити торговельні бар'єри для її захисту", – пише видання.

"Новий позиційний документ, опублікований у четвер Асоціацією машинобудівної промисловості (VDMA), яка представляє середніх виробників, що входять до складу відомої німецької групи компаній Mittelstand, знаменує собою різкий розворот для галузі, яка донедавна вихваляла китайсько-німецьке економічне диво", – зазначено у публікації.

VDMA вважає, що ЄС повинен накладати компенсаційні мита на імпорт з третіх країн, якщо вони порушують антидемпінгові або антисубсидійні правила ЄС. Особлива увага тут приділяється Китаю з його агресивною експортною політикою. У VDMA заявляють, що китайські компанії отримують значні державні субсидії і постачає до Європи продукцію, яка іноді не відповідає її технічним нормам.

"Промислова група, яка налічує 3600 членів, що виробляють все – від систем передачі електроенергії та верстатів до напівпровідникових машин і прецизійних інструментів, – чітко дала зрозуміти, що готова конкурувати з китайськими конкурентами на рівних умовах. Однак вона також недвозначно заявила, що вважає, що таких умов не існує, і що вона хоче, щоб уряди втрутилися в ситуацію", – пише South China Morning Post.

Раніше VDMA зазначала, що бізнес-клімат у Китаї залишається напруженим. Хоча ситуація дещо покращилася, 36% компаній продовжують повідомляти про погану ділову ситуацію і лише 14% – про позитивну. Тим не менш, компанії очікують зростання обороту на 5% у 2025 році після стагнації у попередньому році. Ключовими викликами в Китаї залишаються постійна нестача замовлень, посилення конкуренції з боку місцевих постачальників та торговельні бар'єри, такі як митні збори.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європа готується до напливу китайських товарів після введення американських тарифів, що створює нові економічні ризики для континенту. Аналітики попереджали, що потік дешевих китайських товарів, зокрема електротоварів та машинобудування, може серйозно вплинути на європейських виробників.

Також повідомлялося, що автовиробники стурбовані тим, що ситуація з рідкісноземельними елементами з Китаю може перерости в третій за останні п'ять років масштабний збій у ланцюгу поставок.

Згодом повідомлялося, що Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.