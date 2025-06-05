Німецька компанія купила контрольний пакет акцій в терміналі на Закарпатті

Німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбала 60% мультимодального терміналу Eurobridge на Закарпатті.

Про це компанія HHLA повідомила на своєму сайті.

Відповідно до повідомлення, HHLA придбала 60% акцій компанії Eurobridge Intermodal Terminal LLC.

Термінал, який розташований в Батьово, Закарпатська область, буде працювати під назвою HHLA Eurobridge Batiovo як спільне підприємство між HHLA International GmbH та українською компанією Fortior Capital LLC.

HHLA отримає контрольний пакет акцій і разом із дочірньою компанією METRANS продовжить розвиток терміналу. Угода ще потребує схвалення антимонопольних органів України.

Термінал знаходиться поблизу кордону з ЄС на перетині міжнародних залізничних коридорів і має доступ як до широкої колії (1520 мм), так і до європейської (1435 мм).

На першому етапі розширення термінал зможе обробляти близько 100 тис. TEU на рік і призначений для перевалки контейнерів, зерна та інших генеральних вантажів. У разі потреби потужності можуть бути розширені.

Зазначимо, що зараз 50,1% акцій HHLA належать судноплавному гіганту Mediterranean Shipping Company (MSC). Компанія має 900 морських суден і доставляє 27 млн TEU до 520 портів по всьому світу щорічно.

З 2001 року HHLA керує "Контейнерним терміналом Одеса" ("КTO"), який до початку повномасштабної війни в Україні обробляв найбільший обсяг контейнерів серед контейнерних терміналів України і мав 35-40% ринку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Також повідомлялося, що з 1 липня між терміналом Мостиська в Україні та терміналом Форст у Німеччині відновлюють перевезення вантажівок залізничними платформами. Такі перевезення тим самим маршрутом вже здійснювали у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів.

У проєкті беруть участь N’UNIT (термінал "Мостиська" в Україні), LION group (термінал "Форст" у Німеччині), та GOL (Україна).

Раніше польський уряд повідомив, що інвестує значні кошти у подвоєння можливостей залізничного термінала "Славкув" у Сілезькому воєводстві. І це дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.

Також повідомлялося, що у Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний Термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України. Пропускна здатність КТВ становить близько 20 тис. TEU/рік.