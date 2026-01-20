Нічна атака РФ: пошкоджена критична інфраструктура на Вінниччині та Одещині
У ніч на 20 січня Росія масовано атакувала Україну з повітря, є влучення в обʼєкт критичної інфраструктури на Вінниччині.
Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
"Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написала вона у Телеграм.
"Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу. Дякую силам ППО за захист!", – говориться у повідомленні.
Інший об'єкт енергетичної інфраструктури ворог поцілив на Одещині.
"В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо:
Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. За словами Кличка, у Дніпровському районі було влучання в нежитлові будівлі.
Внаслідок російської атаки 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання. Лівий берег міста також без води.
У Київській області внаслідок російського удару уночі 20 січня загинув чоловік та пошкоджено будівлі двох автозаправних станцій.
В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу 20 січня.