Нічна атака РФ: пошкоджена критична інфраструктура на Вінниччині та Одещині

У ніч на 20 січня Росія масовано атакувала Україну з повітря, є влучення в обʼєкт критичної інфраструктури на Вінниччині.

Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написала вона у Телеграм.

"Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу. Дякую силам ППО за захист!", – говориться у повідомленні.

Інший об'єкт енергетичної інфраструктури ворог поцілив на Одещині.

"В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо:

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. За словами Кличка, у Дніпровському районі було влучання в нежитлові будівлі.

Внаслідок російської атаки 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання. Лівий берег міста також без води.

У Київській області внаслідок російського удару уночі 20 січня загинув чоловік та пошкоджено будівлі двох автозаправних станцій.

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу 20 січня.