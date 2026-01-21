Незаконне сміттєзвалище у Києві: судитимуть директора товариства

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора товариства, яке влаштувало сміттєзвалище в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора товариства, що без жодних дозволів звозило сміття на земельну ділянку в Голосіївському районі Києва", – говориться у повідомленні.

Ідеться про директора приватного товариства, що надає послуги зі збирання безпечних та небезпечних відходів, уточнили у прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що він підшукав земельну ділянку у Голосіївському районі столиці, яка перебуває у комунальній власності, та вирішив використовувати її для несанкціонованого скидання сміття.

Для цього він уклав договір оренди бази протиожеледних матеріалів, яка розташована на цій земельній ділянці.

Надалі на цю ділянку підприємець почав звозити відходи, хоча розумів, що цю землю не відводили під сміттєзвалище.

Факт забруднення землі задокументували представники Державної екологічної інспекції Столичного округу, про що повідомили правоохоронні органи.

"Тоді на ділянці виявили велику кількість побутового сміття, розміри якого займають площу понад 2 га та середньою висотою близько 2 м", – говориться у повідомленні.

Державі внаслідок забруднення довкілля спричинено шкоду на суму майже 430 тис. гривень.

Досудове розслідування здійснювалось Голосіївським УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України.

