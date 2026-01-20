БЕБ викрило розтрату 9 мільйонів під час закупівлі котельного обладнання на Київщині

Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику комунального підприємства Миронівської міської ради, який закупив вживане котельне обладнання на 9 млн грн вище за ринкову вартість.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області в межах досудового розслідування повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств Миронівської міської ради, який організував закупівлю вживаного котельного обладнання за значно завищеною вартістю", – говориться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у вересні 2023 року комунальне підприємство уклало договір з приватною компанією на придбання комплексу обладнання для виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива. Загальна сума закупівлі становила 16 млн грн.

Водночас під час розслідування з'ясувалося, що реальна ринкова вартість цього обладнання на момент укладення договору становила близько 6,8 млн грн.

Таким чином, з місцевого бюджету було безпідставно перераховано понад 9 млн грн, що завдало територіальній громаді збитків в особливо великих розмірах.

Для реалізації схеми керівник підприємства створив видимість економічної доцільності закупівлі та свідомо проігнорував результати незалежної оцінки, які підтверджували значно нижчу вартість обладнання.

"Посадовець ввів в оману депутатів міської ради, надавши недостовірні дані щодо ринкових цін, а також приховав інформацію про фактичний стан і вік вживаних котлів 2013–2014 років випуску", – говориться у повідомленні.

Щоб створити видимість законності завищеної ціни, було використано фіктивні договори на проведення технічного обстеження та розробку кошторисної документації.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

