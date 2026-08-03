Двох депутатів покарали за недостовірні декларації: які суми штрафів

Двох депутатів місцевих рад суди притягнули до адміністративної відповідальності за подання декларацій із недостовірними відомостями, обох оштрафували на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За матеріалами повних перевірок декларацій, проведених НАЗК, суди притягнули до адміністративної відповідальності двох депутатів місцевих рад за подання декларацій із недостовірними відомостями.

Постановою Криничанського районного суду Дніпропетровської області депутата Божедарівської селищної ради Кам'янського району Дніпропетровської області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Депутат у звітному 2024 році придбав автомобіль Volkswagen Touareg,2024 р.в. вартістю понад 2,8 млн грн. Під час перевірки декларації він пояснив, що понад 1,9 млн грн отримав у подарунок від матері, але відомості про цей подарунок не задекларував.

Крім того, відсутні у декларації відомості і про орендовану ним земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 110 974 кв.м, розташовану у Дніпропетровської області. Загальний розмір недостовірних відомостей становить понад 2 млн грн.

Суд визнав депутата винним та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн, постанова набрала законної сили.

Постановою Тиврівського районного суду Вінницької області визнано винним у недостовірному декларуванні депутата Гніванської міської ради Вінницької області.

Під час повної перевірки його декларації за 2024 рік встановлено, що депутат приховав від декларування кошти на банківських рахунках на понад 958 тис. грн та будинок 195,7 м2 на Вінничині вартістю 1,1 млн грн.

Суд визнав депутата винним та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн, постанова набрала законної сили.

Нагадаємо:

Слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який оформив майно на понад 14,5 млн грн на близьких родичів.

Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя 2026 року перевірило 415 декларацій, порушення виявлено у 412 з них, а загальна сума виявлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становлять військовослужбовці, декларації не публікують поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці, при чому свої декларацій приховали 99 тисяч посадовців та чиновників.

За даними NGL, більшість справ, переданих до суду за результатами роботи НАЗК у 2020-2026 роках, суди закривають через порушення термінів притягнення до відповідальності, брак доказів тощо.