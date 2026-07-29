Порошенко заробив удвічі більше, ніж решта нардепів разом: хто ще в топі

Чинні народні депутати задекларували за 2025 рік понад 6 млрд грн сукупного доходу. Близько 4,03 млрд грн, або понад 66% загальної суми, припало на декларацію Петра Порошенка.

Про це йдеться в аналізі YouControl.

Загалом представники "Європейської Солідарності" задекларували 4,1 млрд грн, із яких 98% припало на Порошенка. Водночас сукупний дохід фракції зменшився на 13% порівняно з 2024 роком.

Серед надходжень у декларації Порошенка зазначені 824,4 млн грн дивідендів від швейцарської Sequent Schweiz AG. Його дружина Марина Порошенко також задекларувала отриманий від чоловіка негрошовий подарунок вартістю 988,7 млн грн. Крім того, депутат вказав 5,38 млрд грн грошових активів - найбільше серед чинних парламентарів.

Інфографік YouControl

Друге місце за сукупним доходом посів Борис Приходько з групи "Довіра" - 172,6 млн грн. Він отримав 58,7 млн грн інвестиційного прибутку від компанії "Світінвест", 22,3 млн грн від продажу цінних паперів та майже 82 млн грн від погашення ОВДП.

Третім став Андрій Герус зі "Слуги Народу", який задекларував 95,5 млн грн. Його дохід зріс майже на 36%, а 79,3% загальної суми забезпечило погашення ОВДП.

За обсягом грошових активів після Порошенка найбільші суми задекларували Вадим Столар - 1,1 млрд грн, Степан Івахів - 714,2 млн грн, Григорій Суркіс - 688,3 млн грн та Віталій Борт - 457,5 млн грн.

У підрахунках враховували доходи, зазначені в деклараціях депутатів, зокрема доходи членів їхніх родин.

Нагадаємо:

У 2024 році народні депутати задекларували 7,1 млрд грн доходу — майже вдвічі більше, ніж у 2023-му. Їхні грошові активи сягнули 14,8 млрд грн, із яких 5,4 млрд грн припадало на Петра Порошенка.

У лютому 2025 року РНБО запровадила санкції проти Порошенка, зокрема заблокувавши його активи.