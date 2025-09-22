Нерентабельні продажі: Porsche призупиняє електрифікацію
Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів після інвестицій, що знизили рентабельність, відкладаючи плани щодо випуску електричних SUV та зосереджуючись на високорентабельних моделях з ДВЗ та гібридах.
Про це повідомляє Укравтопром.
Проблеми Porsche — уповільнення продажів у Китаї, імпортні мита в США та нижчий, ніж очікувалося, попит на розкішні електромобілі — призвели до четвертого попередження про зниження прибутку цього року та падіння акцій.
Volkswagen фіксує приблизно 3 млрд євро негрошових збитків, пов’язаних з Porsche, і тепер ставить за мету 2–3% операційної рентабельності продажів.
Нагадаємо:
Близько 20 000 працівників Volkswagen погодилися на дострокове звільнення в межах масштабної реструктуризації німецьких заводів концерну.