Нерентабельні продажі: Porsche призупиняє електрифікацію

Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів після інвестицій, що знизили рентабельність, відкладаючи плани щодо випуску електричних SUV та зосереджуючись на високорентабельних моделях з ДВЗ та гібридах.

Про це повідомляє Укравтопром.

Проблеми Porsche — уповільнення продажів у Китаї, імпортні мита в США та нижчий, ніж очікувалося, попит на розкішні електромобілі — призвели до четвертого попередження про зниження прибутку цього року та падіння акцій.

Volkswagen фіксує приблизно 3 млрд євро негрошових збитків, пов’язаних з Porsche, і тепер ставить за мету 2–3% операційної рентабельності продажів.

Нагадаємо:

Близько 20 000 працівників Volkswagen погодилися на дострокове звільнення в межах масштабної реструктуризації німецьких заводів концерну.