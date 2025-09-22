Нерентабельные продажи: Porsche приостанавливает электрификацию

Porsche AG отказывается от развития электромобилей после инвестиций, снизивших рентабельность, откладывая планы по выпуску электрических SUV и сосредотачиваясь на высокорентабельных моделях с ДВС и гибридах.

Об этом сообщает Укравтопром.

Проблемы Porsche - замедление продаж в Китае, импортные пошлины в США и ниже, чем ожидалось, спрос на роскошные электромобили - привели к четвертому предупреждению о снижении прибыли в этом году и падению акций.

Volkswagen фиксирует примерно 3 млрд евро неденежных убытков, связанных с Porsche, и теперь ставит целью 2-3% операционной рентабельности продаж.

Напомним:

Около 20 000 работников Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках масштабной реструктуризации немецких заводов концерна.