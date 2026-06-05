Банки України показали курс валют після чергового рекорду долара

Курс валют на 5 червня у банках України

Банки оновили курси валют на 5 червня: середній євро становив 51,90 грн, долар – 44,575 грн.

Про це сівдчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,095 – 44,575 грн (на 4 червня: 44,05 – 44,55 грн грн);

Євро: 51,30 – 51,90 грн (на 4 червня: 51,20 – 51,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,95 - 44,55 грн;

Ощадбанк - 44,05 - 44,60 грн;

Укрсиббанк - 44,05 - 44,60 грн;

ПУМБ - 44,10 - 44,70 грн (+10 коп. порівняно з 4 червня);

Райффайзен - 44,15 - 44,57 грн (+5 коп., тільки на купівлю).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн (+15 коп.);

Ощадбанк - 51,30 - 51,95 грн (+5 коп.);

Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн (+5 коп.);

ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн (+10 коп.);

Райффайзен - 51,20 - 51,80 грн (+10 коп., тільки на купівлю).

Нагадаємо:

У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановив третій поспіль історичний рекорд в червні – 44,34 грн.

5 травня цей рекорд було знову оновлено – до 44,38 грн.