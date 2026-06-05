Банки України показали курс валют після чергового рекорду долара
Курс валют на 5 червня у банках України
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Банки оновили курси валют на 5 червня: середній євро становив 51,90 грн, долар – 44,575 грн.
Про це сівдчать дані minfin.com.ua
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,095 – 44,575 грн (на 4 червня: 44,05 – 44,55 грн грн);
Євро: 51,30 – 51,90 грн (на 4 червня: 51,20 – 51,90 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,95 - 44,55 грн;
- Ощадбанк - 44,05 - 44,60 грн;
- Укрсиббанк - 44,05 - 44,60 грн;
- ПУМБ - 44,10 - 44,70 грн (+10 коп. порівняно з 4 червня);
- Райффайзен - 44,15 - 44,57 грн (+5 коп., тільки на купівлю).
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн (+15 коп.);
- Ощадбанк - 51,30 - 51,95 грн (+5 коп.);
- Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн (+5 коп.);
- ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн (+10 коп.);
- Райффайзен - 51,20 - 51,80 грн (+10 коп., тільки на купівлю).
Нагадаємо:
У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановив третій поспіль історичний рекорд в червні – 44,34 грн.
5 травня цей рекорд було знову оновлено – до 44,38 грн.