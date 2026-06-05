Міжнародні резерви за травень зменшились на понад 5%

Міжнародні резерви України станом на 01 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2%.

Про це повідомляє Національний Банк України (НБУ).

У НБУ пояснюють, що динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів.

Попри зменшення, у НБУ обіцяють, що обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн дол. США.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 599,2 млн дол. США, у тому числі:

498,8 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

100,4 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 126,2 млн дол. США, у тому числі:

12,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

7,9 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;

105,4 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 274,9 млн дол.

Нагадаємо:

У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановив третій поспіль історичний рекорд в червні - 44,34 грн.