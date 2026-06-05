Нацбанк оштрафував страхову компанію "Vuso"

Національний банк України за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню коштів наклав штраф на суму 40,7 мільйона гривень на страхову компанію "Vuso".

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Штраф у розмірі 40 705 622,60 грн накладено за порушення вимог законодавства щодо обов'язку забезпечувати належну організацію та проводити первинний фінансовий моніторинг.

Як повідомив регулятор, порушення призвело до неналежного виконання установою обов'язку "розробляти, впроваджувати та оновлювати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків внутрішні документи з питань ПВК/ФТ".

А також розробити у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог законодавства.

Ідеться також про порушення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу "у частині неналежного виконання обов'язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності, а також ураховуючи відповідні критерії ризику, пов'язані з її клієнтами".

Це призвело до неналежного здійснення оцінки рівня ризику клієнтів.

Регулятор виявив також низку інших порушень вимог щодо перевірки клієнтів і політично значущих осіб, недоліки в оцінці ризиків та неповне виконання вимог регулятора щодо надання інформації.

"Vuso" входтить до переліку значущих страховиків, який НБУ оприлюднив за підсумками 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що інвестиційна компанія Dragon Capital планує купити українську страхову компанію, одного з лідерів ринку, "Vuso", яка працює на українському ринку з 2001 року.

Національний банк України у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.