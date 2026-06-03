Мільйон гривень за неякісну техніку для ДСНС: у Києві викрили привласнення бюджетних коштів

У Києві правоохоронці не дали підприємцю отримати 900 тисяч гривень держкоштів за постачання комп'ютерної техніки для ДСНС: він двічі намагався заробити, але поставляв неякісний товар та ще й з російськомовним маркуванням.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У Києві оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими Подільського управління поліції, за участі Державної аудиторської служби України та Департаменту запобігання корупції ДСНС, зупинили спробу заволодіння державними коштами під час проведення тендерних закупівель комп'ютерної техніки", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, організатором схеми став місцевий підприємець, який керував двома компаніями, що займаються постачанням комп'ютерного обладнання. Саме через ці фірми він двічі намагався отримати бюджетні кошти, поставивши замовнику товар, який не відповідав заявленим технічним вимогам.

Першу спробу ділок здійснив під час закупівлі 150 моніторів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій на суму 900 тисяч гривень.

Після перемоги в тендері одна з його компаній поставила обладнання, яке не відповідало технічним характеристикам, визначеним у тендерній документації.

"Крім того, на корпусах моніторів виявили російськомовне маркування, що свідчило про їхнє призначення для російського ринку. У результаті договір було розірвано", – говориться у повідомленні.

Втім підприємець не відмовився від свого задуму. Для повторної участі в закупівлі він використав іншу підконтрольну компанію та знову запропонував товар, який відповідав вимогам лише на папері.

Після перемоги в тендері було укладено договір на суму 999 999 гривень та здійснено поставку обладнання.

"Завершити оборудку зловмиснику вдруге не вдалося. Під час перевірки правоохоронці встановили численні невідповідності поставленої техніки умовам закупівлі. Порушення підтверджені висновками судових експертиз та спеціалістів Держаудитслужби", – говориться у повідомленні.

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