За півріччя НАЗК виявило у деклараціях порушення на 1,9 мільярда гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя 2026 року перевірило 415 декларацій, порушення виявлено у 412 з них, а загальна сума виявлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн.

Про це звітує НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя 2026 року завершило 415 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявлено у 412 з перевірених декларацій, загальна сума виявлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн.

Зокрема, у 243 деклараціях встановлено ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 1,836 млрд грн, у п'яти – ознаки необґрунтованості активів на понад 23 млн грн, у семи – ознаки незаконного збагачення на понад 111 млн грн.

Ефективність проведених повних перевірок за шість місяців 2026 року становить 61% від завершених перевірок із затвердженим результатом.

Загалом за перше півріччя 2026 року НАЗК скерувало до компетентних органів 228 обґрунтованих висновків про встановлені ознаки порушень.

За результатами розгляду обґрунтованих висновків органи досудового розслідування розпочали 98 кримінальних проваджень. Матеріали ще 36 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень.

Упродовж першого півріччя 2026 року органи досудового розслідування, у тому числі на підставі матеріалів повних перевірок декларацій, скерували до суду 25 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за недостовірне декларування.

Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше порушень встановлено у деклараціях, поданих представниками органів місцевого самоврядування — у 102 деклараціях (з них 80 — подані депутатами місцевих рад, з яких 9 — депутати обласних рад; одним головою міської ради та одним секретарем міської ради, двома сільськими головами, 18 – працівниками апаратів місцевих рад).

У деклараціях представників обласних і районних державних адміністрацій – у 9 (серед них одна подана заступником голови обласної державної адміністрації), Державної міграційної служби — в 11, митної та податкової служб — у 7 (з них дві подані митниками та п'ять – представниками податкової служби).

У деклараціях представників Національної поліції України — у 15, регіональних та територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ – у 5, Державної служби України з надзвичайних ситуацій — у 6, Національної гвардії України – у 6.

У деклараціях представників державних підприємств — у 12, з них сім подані керівниками або виконувачами їх обов'язків, три — заступниками, одним членом комісії з реорганізації, комунальних підприємств — у 13, з них десять подані керівниками або виконувачами їх обов'язків та двома — заступниками.

Щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то порушення виявили у 11 деклараціях. У деклараціях представників судової системи – у 6, з них дві подані суддями.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становлять військовослужбовці, декларації не публікують поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці, при чому свої декларацій приховали 99 тисяч посадовців та чиновників.

За даними NGL, більшість справ, переданих до суду за результатами роботи НАЗК у 2020-2026 роках, суди закривають через порушення термінів притягнення до відповідальності, брак доказів тощо.

За два місяці 2026 року НАЗК завершило 153 повних перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушень не було лише у одній з них.