На Одещині викрили морський канал контрабанди

На Одещині викрито морський канал контрабанди сигарет з території так званої Абхазії, а також виявили зброю та вибухівку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці припинили масштабний канал контрабанди з невизнаної Абхазії, що перебуває під контролем Російської Федерації.

За даними слідства, морем до України незаконно переправляли контрафактні сигарети, а також зброю та вибухівку.

Під час обшуку вантажівок, завантажених із судна, вилучили майже 1400 коробів сигарет. Серед тютюнових виробів правоохоронці також виявили замаскований дрон із тротилом.

"Організатор схеми дистанційно координував її з невизнаної Абхазії. Судно з контрабандою вийшло 11 травня та рухалося морем до точки поблизу острова Зміїний поза територіальних вод України", – розповіли у прокуратурі.

До схеми причетні п'ятеро осіб, серед яких оперуповноважений одного з прикордонних загонів ДПСУ в Одеській області. На території України логістику забезпечував 53-річний підприємець з Одещини, а ще двоє спільників відповідали за облік контрафакту та перевезення учасників до судна.

"Окремо спільники планували незаконно переправити за кордон 38-річного чоловіка, який хотів уникнути мобілізації. Його мали доставити маломірним судном до основного судна поблизу острова Зміїний, однак були викриті правоохоронцями", – говориться у повідомленні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури прикордоннику та ще трьом учасникам схеми повідомлено про підозру, а організатору, який перебуває в Абхазії, готують заочне повідомлення про підозру.

Чотирьом затриманим суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставами від 8 до 11 млн грн.

