НБУ розширив доступ до фінансування для ОПК та енергокомпаній

Нацбанк пом'якшив правила оцінки застави та кредитних ризиків – це має розширити доступ до фінансування для компаній, які постраждали від війни, підприємств оборонно-промислового комплексу й енергетики.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Регулятор повідомляє, що ухвалив третій пакет регуляторних заходів для кредитної підтримки економіки країни в умовах погіршення безпекової ситуації. Відповідні зміни внесено до Правил роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.

Передбачено збільшення з 0,3 до 0,75 коефіцієнта ліквідності застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за відвантажений товар, продукцію чи виконані роботи.

Також йдеться про надані послуги за господарськими договорами, контрагентами та платниками за якими є суб'єкти сектору безпеки та оборони / гарантований покупець електричної енергії / оператор системи передавання електричної енергії. Такі зміни сприятимуть втіленню укладеного банками в травні меморандуму про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Вони дадуть змогу залучати більші обсяги фінансування для виробництва критично важливих товарів і виконання послуг для секторів ОПК та енергетики "з огляду на ключове місце державних контрактів, які є високонадійними, і обмежену можливість компаній зазначених галузей надавати банку класичну заставу".

Банки мають право ураховувати вартість застави за кредитами у вигляді товарів в обороті або переробці строком до 18 місяців в обсязі фактичних залишків таких товарів на дату оцінки кредитного ризику. "Завдяки такому кроку банки зможуть активніше фінансувати підприємства під заставу товарів, ураховуючи їхні актуальні обсяги, а суб'єкти господарювання – отримувати кредитування та більш гнучко управляти своїми запасами", – пояснили в НБУ.

Також банки можуть оцінювати достатність фінансового результату від операційної діяльності боржника – юридичної особи для обслуговування боргу, ґрунтуючись на прогнозних показниках діяльності, якщо майно такого боржника зазнало пошкодження, знищене або заміноване. "Таке право доступне для підприємств на територіях, наближених до фронту. Водночас з огляду на посилення руйнувань на решті територій необхідним стало розширення периметру дії цієї норми", – зауважив регулятор.

Такий крок дає банкам змогу врахувати потенціал відновлення бізнесів від наслідків війни під час оцінки кредитного ризику. Відповідно, разом із дозволом на проведення реструктуризацій це сприятиме зниженню показника боргового навантаження компанії в період відновлення, що позитивно вплине на оцінку її фінансового стану.

Крім того, для оптимізації роботи в межах державних програм підтримки кредитування банкам надано право не припиняти оцінку кредитного ризику на груповій основі або за спрощеним підходом.

А також – не розпочинати роботу з кредитами в межах управління проблемними активами в разі прострочення за доходами, що підлягають частковій компенсації Національною установою розвитку.

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