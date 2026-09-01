Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 12,1% – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня скоротилася до 12,1%, що на 1,8 в. п. менше порівняно з показником на початок року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Чинниками скорочення частки NPL стали як зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів, зазначає регулятор.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі з початку року зріс на 194,8 млрд грн, або на 14,3% до 1,555 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 0,8 млрд грн, або на 0,4%.

Частка NPL фізичних осіб за сім місяців 2026 року знизилася на 0,7 в. п. до 10,0%, бізнесу – на 2,5 в. п. до 14,5%. При чому скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків.

Нагадаємо:

Раніше НБУ звертав увагу, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі далі зменшується: станом на 1 травня 2026 року – до 12,6%, або на 1,3 відсоткових пункта з початку року.

В українських банках частка непрацюючих кредитів (NPL) станом на 1 квітня скоротилася до 12,9%, або на 1 відсотковий пункт з початку року, а з березня 2022 – на 13,7 пункта.

Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні: чисті гривневі кредити бізнесу у квітні 2026 року збільшилися на 34% рік до року, населенню – на 35%.