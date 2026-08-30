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Нацбанк сьомий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку

Володимир Тунік-Фриз — 30 серпня, 18:00
Нацбанк сьомий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку
Нацбанк сьомий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку
НБУ

За тиждень з 24 по 29 серпня Національний банк України продав на міжбанку 1,27 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 24 по 29 липня Нацбанк продав на міжбанку 1272,20 млн дол, що на 77,87 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

Національний банк розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

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