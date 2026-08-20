Пишний виступив у Раді: уряд має звільнити голову наглядової ради "Сенс Банку"

Наглядовий комітет НБУ ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності і вимагає від уряду невідкладно вжити відповідні заходи для припинення його повноважень.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

"Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення", – наголосив Пишний, виступаючи перед депутатами.

НБУ висунув акціонеру банку в особі уряду вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Миколи Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради.

Голова НБУ нагадав, що після оприлюднення у травні 2026 року "плівок Міндіча", Нацбанк ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради "Сенс Банку" встановленим законодавством критеріям незалежності та відкрив відповідне адміністративне провадження.

"Важливо: самі по собі оприлюднені тоді матеріали не були достатньою підставою для ухвалення відповідного регуляторного рішення. Національний банк має діяти не на підставі припущень чи публічного резонансу, а на підставі достатніх і належних фактів", – заявив Пишний.

"Ми не маємо право підміняти собою правоохоронні органи чи акціонера. Чіткий розподіл важливий для уникнення маніпулювання", – пояснив він.

Нацбанк двічі зверталися до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради, зазначив Пишний.

Правоохоронні органи не розкрили матеріалів, посилаючись на обмеження, пов'язані з досудовим розслідуванням, тож регулятор продовжив власну перевірку в межах наглядових повноважень.

На період її проведення Микола Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від виконання своїх повноважень.

"Ситуація змінилася вчора: НАБУ оприлюднило відеоматеріали щодо операції "Форест Гамп". Вони містять важливі факти, які підтверджують отримання та виконання Гладищенком вказівок від сторонніх осіб. Це надало комітету достатні підстави негайно ухвалити рішення про невідповідність", – заявив Пишний.

Комітет дійшов висновку про наявність достатніх підстав для визнання голови наглядової ради "Сенс Банку" таким, що не відповідає встановленим законодавством вимогам.

Національний банк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради банку.

"Оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку", – зазначив голова НБУ.

Наглядова рада належно відреагувала на цю ситуацію, ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати покладені на них функції, пояснив Пишний.

За результатами цього адміністративного провадження буде визначено наслідки, що стосуватимуться всього складу наглядової ради.

Також Пишний звернув увагу, що наглядова рада "Сенс Банку" не має нині кворуму, і необхідно призначити до неї представників держави.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк".

Президент України Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.