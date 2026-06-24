Гривня продовжує міцнішати: Нацбанк показав курс на 25 червня

У четвер, 25 червня, офіційний курс долара до гривні знизиться на 1 коп. і становитиме 44,87 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро зменшиться на 22 коп. і становитиме 50,88 грн.

Офіційні курси на четвер 25 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,87 грн (44,88 грн станом на 24 червня);

1 євро – 50,88 грн (51,10 грн станом на 24 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.