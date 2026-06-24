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Гривня продовжує міцнішати: Нацбанк показав курс на 25 червня

Семен Рубан — 24 червня, 17:40
Гривня продовжує міцнішати: Нацбанк показав курс на 25 червня
Нацбанк показав курс на 25 червня
Фото: Getty Images

У четвер, 25 червня, офіційний курс долара до гривні знизиться на 1 коп. і становитиме 44,87 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро зменшиться на 22 коп. і становитиме 50,88 грн.

Офіційні курси на четвер 25 червня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,87 грн (44,88 грн станом на 24 червня);
  • 1 євро – 50,88 грн (51,10 грн станом на 24 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.

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